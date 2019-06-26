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В Красноярске выпускникам подарили тортики в виде надгробий
Фото: читатели NGS24.RU

В Красноярске в школе №143 выпускникам сделали подарок в виде небольших кусочков торта. Пользователи соцсетей, сами школьники и их родители увидели сходство формы тортиков с надгробиями, пишет «NGS.24 Красноярск».

Кусочки торта были украшены фотографиями подростков овальной формы.

Как пишет издание, авторами подарка были родители и учителя. В то же время родители учеников также были недовольны внешним видом подарка. «Дети скушали торт вместе со своим фото, но сказали, что это было жутко. Многие просто ушли из класса», — рассказала одна из мам.

«Это решение [приобретение тортов с изображениями выпускников школы №143] принималось родителями [учеников] и только родители должны разбираться между собой. Школа к этому отношения не имеет», — сказал РБК представитель школы.

Директор школы Светлана Савенко в интервью «NGS.24 Красноярск» предположила, что идея подарка была неправильно понята. «Родители очень огорчены, что их идею так неправильно поняли. Классный руководитель сама была приятно удивлена, что родители собрались вместе, празднично закончили окончание школы», — сказала она.

Яндекс. Директ

Представитель родительского комитета Ирина Смирнова подтвердила, что школа и классный руководитель не имели отношения к подарку. «Та идея, которая была воплощена с индивидуальными кусочками торта с фотографиями, была прекрасно принята детьми. Они наперегонки искали каждый свое изображение, очень быстро слопали и довольные, счастливые разбежались. Идея была принята на обсуждении родительского комитета, да, может, макет был не совсем согласован, ну извините — кондитеры уже так сделали», — объяснила она.

Теги: Красноярск, новости РБК, подарок
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