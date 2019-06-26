В Красноярске выпускникам подарили тортики в виде надгробий

Фото: читатели NGS24.RU

В Красноярске в школе №143 выпускникам сделали подарок в виде небольших кусочков торта. Пользователи соцсетей, сами школьники и их родители увидели сходство формы тортиков с надгробиями, пишет «NGS.24 Красноярск».

Кусочки торта были украшены фотографиями подростков овальной формы.

Как пишет издание, авторами подарка были родители и учителя. В то же время родители учеников также были недовольны внешним видом подарка. «Дети скушали торт вместе со своим фото, но сказали, что это было жутко. Многие просто ушли из класса», — рассказала одна из мам.

«Это решение [приобретение тортов с изображениями выпускников школы №143] принималось родителями [учеников] и только родители должны разбираться между собой. Школа к этому отношения не имеет», — сказал РБК представитель школы.

Директор школы Светлана Савенко в интервью «NGS.24 Красноярск» предположила, что идея подарка была неправильно понята. «Родители очень огорчены, что их идею так неправильно поняли. Классный руководитель сама была приятно удивлена, что родители собрались вместе, празднично закончили окончание школы», — сказала она.