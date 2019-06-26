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Глава «Магнита» Ольга Наумова прокомментировала свой уход из компании

Гендиректор сети «Магнит» Ольга Наумова подтвердила РБК свой уход. Ранее о ее отставке сообщили в компании.

По ее словам, причина такого решения — возникшие разногласия с акционерами компании относительно стратегии дальнейшей трансформации «Магнита». О своей дальнейшей карьере топ-менеджер, по ее словам, пока предметно не думала. «Обнаружила, что у меня 33 дня отпуска есть, не использованного», — отметила Наумова.

В феврале 2018 года 29,1% акций «Магнита» выкупила группа ВТБ. 12% этого пакета группа позднее перепродала инвестиционной компании «Марафон Групп». Ольга Наумова пришла в компанию после изменения структуры владельцев, в мае 2018 года. С июня 2018 года она занимала пост генерального директора.

Теги: «Магнит», бизнесмен, увольнение
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