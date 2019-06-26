В Петербурге трамвай сбил велосипедиста

В Санкт-Петербурге на проспекте Наставников в 7:14 трамвай сбил велосипедиста на пешеходном переходе. Об этом РБК рассказали в пресс-службе УГИБДД по городу и Ленобласти.

«Сегодня в 7:14 в городе Санкт-Петербурге на проспекте Наставников произошел наезд на велосипедиста трамваем в зоне пешеходного перехода. Велосипедист в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу», — сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

РБК обратился за уточнением информации о состоянии велосипедиста в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Как отмечает «Российская газета», пострадавшего в очень тяжелом состоянии увезли в Александровскую больницу. Газета добавляет, что мужчина пересекал пешеходный переход на велосипеде, а не спешился, как этого требуют правила.

«Мойка 78» пишет, что велосипедист пересекал трамвайные пути на запрещающий сигнал светофора. Водитель трамвая не успел затормозить и наехал на него. По данным группы во «ВКонтакте» «ДПТ и ЧП | Санкт-Петербург», велосипедиста сбил трамвай «Чижик» около 7:15.