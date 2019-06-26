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Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Microsoft $155 (+15,18%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
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Глава Росмолодежи допустил снижение возраста совершеннолетия

Глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев заявил, что видит предпосылки для снижения возраста совершеннолетия. Об этом он рассказал «РИА Новости».

При этом Бугаев отметил, что сложно однозначно оценить, стоит ли именно сейчас снижать возраст совершеннолетия.

Он сказал, что сегодня границы, определяющие понятие «молодой человек», не так абсолютны, какими были, например, десять лет назад. «Понятно, что меняются способы коммуникации, становится больше возможностей, дети взрослеют раньше», — сообщил Бугаев.

По его словам, не менее актуален вопрос об изменении верхней границы возраста детства.Однако необходимо, по утверждению Бугаева, просчитать все последствия, которые повлечет за собой решение об изменении возрастных границ.

В России 27 июня отмечается День молодежи. Отмечать этот праздник в последнее воскресенье июня предложили в 1958 году. Президент СССР Борис Ельцин в 1993 году закрепил за этим праздником дату 27 июня.

Теги: Росмолодежь, молодые люди
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