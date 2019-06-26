В Новосибирске на улице застрелили мужчину

В Новосибирске разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину на одной из центральных улиц города. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером накануне, 25 июня, на улице Гоголя, возле дома № 1. Тогда местные жители сообщили в полицию, что слышали стрельбу на улице. Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник указывает, что стрельбу открыли по мужчине из проезжавшей мимо машины. Неизвестный остановился у тротуара, ранил свою жертву и скрылся с места происшествия. Позже телеканал добавил, что убитый — 42-летний Андраник Мурадян. Он получил многочисленные огнестрельные ранения грудной клетки и головы.

По данным следствия, погибший получил не менее пяти выпущенных из пистолета пуль. Он скончался в медицинском учреждении. Злоумышленник, в свою очередь, скрылся с места преступления.

Правоохранители открыли уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).