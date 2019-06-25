Кировский депутат отверг обвинения в метании муляжа гранаты в полицейских

Депутат Слободской городской думы Николай Дубравин заявил РБК, что «гранаты в ноги полиции не кидал», комментируя сообщения СМИ о таком происшествии в Кирове. На вопрос РБК о том, действительно ли в отношении него заведено уголовное дело, ответил, что не может «точно сказать».

Ранее отделение следственного управления СК по Кировской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Слободской городской думы за то, что тот кинул гранату под ноги сотруднику ППС. Имя депутата следователи не называют. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о Николае Дубравине. Его же называет кировский портал Newsler.

По информации следствия, все произошло в Кирове рано вечером 24 июня у одного из домов по улице Герцена. Патрульная служба выехала по вызову о подозрительном предмете, но не обнаружила его. Наряд стал докладывать об этом, и в этот момент «проходящий мимо 21-летний молодой человек кинул под ноги правоохранителю предмет, похожий на гранату». Этот человек был задержан.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

По данным с сайта Слободской гордумы, Дубравину 21 год — он родился в сентябре 1997 года. Он студент второго курса юридического факультета Вятского государственного университета и является членом ЛДПР.