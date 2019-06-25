СК начал проверку данных об отказе фельдшера помочь больному в Башкирии

СК начал проверку данных об отказе фельдшера помочь больному в Башкирии

Управление Следственного комитета (СК) по Башкирии начало проверку появившихся в СМИ сообщений о том, что фельдшер отказалась оказать первую медицинскую помощь человеку, которому внезапно стало плохо.

«По данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении СК.

Портал «Башинформ» сообщил, что в селе Булгаково Уфимского района сотрудница скорой отказалась помочь больному. Она заявила, что является не врачом, а фельдшером, и не имеет права оказывать помощь.

Региональные министерство здравоохранения и прокуратура начали собственные проверки. В минздраве Башкирии заявили, что пациента в итоге доставили в больницу.