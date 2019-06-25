В Минэкономики Грузии не увидели влияния конфликта с Россией на курс лари

В Минэкономики Грузии не увидели влияния конфликта с Россией на курс лари

Глава Министерства экономики Грузии Натия Турнава заявила, что решение о вывозе российских туристов из Грузии и запрет на авиасообщение между странами пока не могут оказать влияние на курс лари.

«Ничто не указывает на то, что имеем дело с долгосрочным колебанием. Думаю, речь идет о кратковременном колебании. Что касается вызовов, связанных с туризмом, то это новый вызов, который пока не может повлиять на курс лари. Мы работаем над нейтрализацией кризиса», — приводит слова Турнавы грузинский «Первый канал».

Официальный курс грузинского лари опустился до рекордного минимума. Во вторник Нацбанк страны установил его на уровне 2,8333 лари за доллар. Это минимальное значение с 1995 года.

Падение курса лари происходит на фоне обострения российско-грузинских отношений. В Тбилиси на прошлой неделе начались акции протеста из-за выступления в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова.