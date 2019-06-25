Путин посетит закрытие Европейских игр в Минске

Владимир Путин принял приглашение президента Белоруссии Александра Лукашенко принять участие в закрытии проходящих в Минске Европейских игр. Об этом по итогам телефонного разговора глав государств сообщает пресс-служба Лукашенко.

Отмечается, что президенты также кратко обсудили двустороннюю повестку.

Минск принимает вторые Европейские игры — впервые соревнования состоялись в Азербайджане в 2015 году. В играх участвуют 50 стран, у России самая крупная делегация — 225 спортсменов. Открытие соревнований, где присутствовал премьер-министр Дмитрий Медведев, состоялось 21 июня, флаг России нес семикратный чемпион мира по самбо Артем Осипенко. Закрытие пройдет 30 июня на стадионе «Динамо» в Минске.

Первое золото Европейских игр также завоевали россияне — Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов победили в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте. По состоянию на 25 июня Россия лидирует в медальном зачете с 49 медалями, из которых 22 — золотые.