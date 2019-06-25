Жительница Петербурга обвинила водителя такси в изнасиловании

В Санкт-Петербурге девушка обвинила водителя такси в изнасиловании. Об этом сообщает «Мойка78». По данным издания, в полицию пострадавшая обратилась 24 июня.

По информации «Фонтанки», 20-летняя девушка почти сутки провела с «малознакомым Игорем». По ее словам, мужчина удерживал ее в квартире в Приморском районе и принуждал к действиям сексуального характера. Как пишет издание, по подозрению в преступлении задержан 31-летний водитель «Яндекс. Такси».

«Мы проводим проверку, выясняем все обстоятельства, пока в рамках проверки никого не задерживали», — сообщили РБК в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

В «Яндекс.Такси» причастность мужчины к сервису опровергли. «Такой человек никогда не был сотрудником «Яндекс.Такси», он работает в таксопарке «Приморский». Случившееся происходило не на заказе, по нашей информации, он уже больше недели не выполнял заказы нашего сервиса», — сообщили РБК в пресс-службе компании.