Беглов заявил об экономии жителями Петербурга ₽1,5 млрд на тарифах ЖКХ

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал замедление роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на его заявление на заседании правительства.

«Мы сдули весь воздух в платежках и убрали неэффективные расходы поставщиков услуг», — пояснил он.

Как передает «Невские новости», врио губернатора поручил провести разъяснительные работы с населением, чтобы рассказать о замороженных и сниженных тарифах, а также о том, как теперь провести платеж.

По словам Беглова, благодаря заморозке тарифов жители города за второе полугодие смогут сэкономить 1,5 млрд руб. «Очень важный момент, чтобы мы удержали эту ситуацию и чтобы разные структуры не использовали это в своих целях», — сказал он.