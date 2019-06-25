СМИ узнали о планах сделать Нео чернокожим в новой «Матрице»

Работа над четвертым фильмом «Матрица» началась, пишет Francetvinfo со ссылкой на источники в отрасли. По предварительным данным, роль Нео вместо Киану Ривза исполнит Майкл Б. Джордан («Черная пантера», «Крид»).

Старт съемок запланирован на 2020 год в Чикаго. Рабочим названием фильма станет Project Ice Cream. Сообщается также, что режиссерами новой «Матрицы» станут сестры Вачовски. Лана Вачовски уже выразила готовность участвовать в проекте.

За сценарий отвечает Зак Пенн, известный по фильмам «Первому игроку приготовиться» Стивена Спилберга и «Невероятный Халк» Луи Летерье. В марте 2018 года Пенн рассказал, что буквально годами просил студию Warner Bros вернуть в кино франшизу «Матрица».

Первый фильм трилогии «Матрица» вышел в прокат в 1999 году. Главные роли в картине исполнили Киану Ривз, Лоуренс Фишборн и Хьюго Уивинг. Второй и третий эпизоды («Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция») вышли в 2003 году.