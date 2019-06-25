Совет директоров «Транснефти» предложил выплатить дивиденды в 50% прибыли

Совет директоров «Транснефти» рекомендовал общему собранию акционеров компании утвердить предложение выплатить по итогам 2018 года дивиденды в размере 10 тыс. 705,95 руб. на акцию. В сообщении компании отмечается, что в совокупности это составляет 51,18% нормализованной консолидированной чистой прибыли «Транснефти» в 2018 году.

В компании разъяснили, что в общей сложности на выплату дивидендов по итогам 2018 года будет направлено свыше 77,6 млрд руб. При этом по обыкновенным акциям будет выплачено более 60,9 млрд руб., из которых 7,94 млрд руб. будут взяты из чистой прибыли по итогам 2018 года, а еще 53 млрд руб. — из нераспределенной прибыли прошлых лет.

По привилегированным акциям в общей сложности (за счет прибыли 2018 года и нераспределенной прибыли прошлых лет) будет выплачено свыше 16,64 млрд руб.

По итогам 2017 года «Транснефть» выплатила в виде дивидендов 82,5 млрд руб., что составило примерно 43% прибыли компании по МСФО.