Совет директоров «Транснефти» предложил выплатить дивиденды в 50% прибыли

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,64 +0,04 EUR Бирж. 71,31 +0,01 Brent 64,72 +0,64% USD Нал. 63,07 62,36 EUR Нал. 71,78 71,06 USD ЦБ 62,91 -0,22 EUR ЦБ 71,60 +0,25 EUR/USD 1,1382 -0,0014 BTC/USD Бирж. 11 343,00 +291,97 IMOEX 2 745,55 -0,62% RTSI 1 380,68 -0,46% DJIA 26 727,54 +0,03% Nasdaq 8 005,70 -0,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
Лукойл ₽6 066 (+15,1%) прогноз Открытие Брокер к 23.12.19
Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
UnitedHealth $270 (+8,15%) прогноз Barclays Capital к 17.04.20
Доллар/Рубль ₽62 (-0,96%) прогноз Goldman Sachs к 24.06.20
Лукойл ₽6 066 (+15,1%) прогноз Открытие Брокер к 23.12.19
Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 62,91 (-0,22) Quote, 24 июн, 13:56
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 71,6 (+0,25) Quote, 24 июн, 13:56
Прокуратура Москвы взяла под контроль дело об отравлениях в столице Общество, 12:34 Мосгорсуд осудил гражданина Польши на 14 лет за шпионаж Общество, 12:30 Беглов заявил об экономии жителями Петербурга ₽1,5 млрд на тарифах ЖКХ Общество, 12:24 Как робототехника проникает в быт людей. Видео Экономика инноваций, 12:24  МВД Молдавии попросит помощи у ФБР в деле Плахотнюка Политика, 12:16 Патрушев заявил о договоренностях с США и Израилем по Сирии Политика, 12:14 Кассовый разрыв: как справиться и не допустить повторения РБК и ВТБ, 12:12 Влашич избежал серьезной травмы в игре за молодежную сборную Хорватии Спорт, 12:10 МИД Ирана обвинил США в закрытии возможностей для дипломатии Политика, 12:06 Зеленский заявил о разочаровании решением ПАСЕ о российской делегации Политика, 12:04 Совет директоров «Транснефти» предложил выплатить дивиденды в 50% прибыли Бизнес, 11:58 Порошенко назвал решение ПАСЕ по России «мощным ударом» по Киеву Политика, 11:58 СМИ сообщили о спасении Владимира Кличко с горящей яхты в Испании Общество, 11:57 ФСБ ликвидировала канал поставки наркотиков в Самарской области Общество, 11:55
Бизнес ,  
0 
Совет директоров «Транснефти» предложил выплатить дивиденды в 50% прибыли

Совет директоров «Транснефти» рекомендовал общему собранию акционеров компании утвердить предложение выплатить по итогам 2018 года дивиденды в размере 10 тыс. 705,95 руб. на акцию. В сообщении компании отмечается, что в совокупности это составляет 51,18% нормализованной консолидированной чистой прибыли «Транснефти» в 2018 году.

В компании разъяснили, что в общей сложности на выплату дивидендов по итогам 2018 года будет направлено свыше 77,6 млрд руб. При этом по обыкновенным акциям будет выплачено более 60,9 млрд руб., из которых 7,94 млрд руб. будут взяты из чистой прибыли по итогам 2018 года, а еще 53 млрд руб. — из нераспределенной прибыли прошлых лет.

По привилегированным акциям в общей сложности (за счет прибыли 2018 года и нераспределенной прибыли прошлых лет) будет выплачено свыше 16,64 млрд руб.

По итогам 2017 года «Транснефть» выплатила в виде дивидендов 82,5 млрд руб., что составило примерно 43% прибыли компании по МСФО.

Теги: «Транснефть», дивиденды, совет директоров
Материалы по теме
«Транснефть» раскрыла размер дивидендов на фоне компенсаций за «Дружбу»
Бизнес
«Транснефть» посоветовала «Роснефти» оперировать «цифрами, а не эмоциями»
Бизнес
Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter