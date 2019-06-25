Девять человек пострадали при столкновении автомобилей под Челябинском

Девять человек пострадали при столкновении автомобилей под Челябинском

Девять человек, включая пятерых детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Челябинской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Авария произошла в понедельник, 24 июня, в 16:00 по местному времени на 1568 км трассы Москва — Челябинск. Водитель ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу и столкнулся с Skoda Octavia.

Сейчас в реанимации городской больницы Аши с состоянием средней тяжести находятся четыре человека: мужчина, женщина и двое детей. В хирургическое отделение были госпитализированы еще двое взрослых и трое детей, их состояние стабильное.

Пострадавших детей планируют переводить в челябинскую областную детскую больницу. Со взрослыми также работают челябинские врачи с помощью телемедицины.