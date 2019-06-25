Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа. Об этом «Российской газете» заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Самые жаркие дни в средней полосе — это 31 июля и 1 августа. А если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа», — подчеркнул он.

По его словам, деятельный слой суши (слой почвы, тепловое состояние и влагосодержание которого обусловлены теплообменом с атмосферой) полностью прогреется только после 20 июля, когда почва начнет отдавать тепло в атмосферу.

По словам Вильфанда, в приморских городах наиболее высокие температуры придутся на вторую половину августа.