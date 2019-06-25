Депутат Рады в ПАСЕ устроил перебранку с ведущей «России 1»

Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза устроил перебранку с корреспондентом телеканала «Россия 1» Ольгой Скабеевой. Он подошел к ней, когда женщина в прямом эфире общалась с заведующим кафедрой международных отношений Московского гуманитарного университета Николаем Платошкиным и периодически упоминала Березу. «Почему вы все время говорите «Береза», «Береза». Неужели больше ни один мужчина не задевает вас и больше никого в вашей фантазии нет? Я понимаю. С таким мужем трагедия», — заявил депутат.

В ответ Скабеева заявила, что Россия является победителем, потому что покидающий ПАСЕ Борислав Береза начал выступать на русском.

Следующие несколько минут Скабеева, Береза и Платошкин продолжали одновременно говорить, пытаясь перебить друг друга. Одновременно «последними деньками» в ПАСЕ поведение депутата в студии «России 1» объяснял соведущий Скабеевой по программе «60 минут», ее супруг Евгений Попов.

Это уже не первая полемика Березы и Скабеевой. В конце января они также поругались в фойе ПАСЕ, при этом депутат тогда толкнул журналистку, которая пыталась взять интервью у вице-спикера Рады Ирины Геращенко.