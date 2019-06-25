Министр образования Хакасии приписала авторство «Горе от ума» Радищеву

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина приписала авторство пьесы «Горе от ума» Александру Радищеву. Об этом она заявила в эфире местного телеканала «Абакан-24».

В ходе разговора с министром журналист затронул тему литературных произведений XVIII–XIX веков. На вопрос телеведущего, читают ли современные школьники Радищева, она ответила: «Да, «Горе от ума» проходят».

Она подчеркнула, что ученикам непросто читать классические произведения той эпохи из-за устаревшей лексики, которую приходится им разъяснять.

Пьесу «Горе от ума» написал Александр Грибоедов в период с 1822 по 1824 годы. Александр Радищев известен школьникам по произведению «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790 год).