Адвокат Аршавина опроверг наличие у спортсмена задолженности по алиментам

Адвокат экс-футболиста и советника гендиректора «Зенита» по молодежному футболу Андрея Аршавина сообщил РБК, что у него не было задолженности по алиментам.

Адвокат Андрея Аршавина Виктория Савицкая заявила, что таких долгов у экс-спортсмена не было. «У Аршавина не было задолженности по оплате алиментов, и выезд за границу ему никто не закрывал», — заявила она РБК.

О том, что у экс-футболиста образовалась задолженность по алиментам сообщал адвокат жены, Александр Добровинский. Долг составлял порядка 1 млн руб., передавало его слова «РИА Новости». «Андрей Аршавин погасил задолженность по алиментам и выезд из страны для него открыт», — подтвердил РБК адвокат жены Аршавина.

Адвокат отказался комментировать слова Виктории Савицкой о том, что Андрей Аршавин ранее не имел задолженности по алиментам. «Я не могу комментировать слова своей коллеги, если она так считает, то пусть она так считает», — заявил он в разговоре с РБК.

37-летний Андрей Аршавин — бывший нападающий «Зенита». Он играл за команду с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год. В 2018 году он завершил карьеру игрока.