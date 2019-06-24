Полицейские задержали открывшего стрельбу из ружья в Якутске

В Якутске мужчина открыл стрельбу из ружья, его задержали. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления МВД по Якутии.

«По предварительным данным, мужчина 1985 года рождения произвел выстрелы в дверь своей квартиры. В ходе переговоров он выкинул ружье через балкон. Оружие изъято. Стрелявший задержан», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что информация о происшествии поступила в 12:58 по местному времени (06:58 мск) от жительницы одного из домов, расположенных на улице Губина. Она рассказала, что услышала в подъезде выстрелы.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. В результате никто не пострадал. В региональном главке МВД также опубликовали видео задержания мужчины.