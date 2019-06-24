Российские военные проведут два наблюдательных полета над США и Швецией

Российские инспекторы совершат два наблюдательных полета над Швецией и США, согласно Договору по открытому небу. Об этом пишет газета Министерства обороны «Красная звезда» со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Над территорией США пролетит российский Ту-154МЛК-1 в период с 24 по 29 июня. Сообщается, что он вылетит с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс с максимальной дальностью до 5130 км. Другой российский самолет наблюдения — Ан-30Б пролетит над Швецией в период с 24 по 28 июня. Вылететь он должен с аэродрома открытого неба Уппсала на максимальную дальность 1700 км.

Самолеты будут лететь по согласованным со сторонами маршрутам, а на борту каждого из них специалисты из США и Швеции будут контролировать то, как применяются аппараты наблюдения и соблюдаются условия договора.

Рыжков рассказал изданию, что в период с 24 по 28 июня совместный наблюдательный полет над территорией России проведут Франция и Германия. Для этого они воспользуются французским самолетом С-130Н, который должен вылететь с аэродрома Кубинка.

Договор по открытому небу члены ОБСЕ подписали в 1992 году, однако действовать он начал лишь в 2002 году. Согласно нему, стороны могут проводить разведывательные полеты над странами-участниками соглашения и собирать информацию об их войсках.