На Рижском направлении произошел сбой в движении электричек в Москву

На Рижском направлении произошел сбой в движении электричек в Москву

Движение пригородных поездов в сторону Москвы на Рижском направлении Московской железной дороги было затруднено из-за незапланированной остановки электрички, сообщил РБК заместитель начальника службы корпоративных коммуникаций МЖД Дмитрий Гаренских.

По его словам, пригородный электропоезд был остановлен в 7:40 мск по техническим причинам на перегоне Нахабино — Павшино.

«МЖД принимает все необходимые меры для скорейшего ввода в график задержанных электропоездов», — добавил Гаренских.