Рекордсмен Гиннесса прошел по канату между небоскребами в Нью-Йорке

Рекордсмен книги рекордов Гиннесса Ник Валленда прошел вместе со своей сестрой Лианой Валленда по канату, который натянули между небоскребами на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщает NBC.

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

396-метровый трос находился на высоте 25-го этажа. Ник и Лиана двигались друг другу навстречу, встретились на половине пути, после чего мужчина перелез через свою сестру, и они продолжили путь в противоположных направлениях.

Посмотреть на них пришли тысячи жителей Нью-Йорка.

Для Лианы этот трюк стал первым после несчастного случая, который произошел с ней в 2017 году, когда она в составе группы пыталась составить пирамиду из пяти человек на канате, однако сорвалась и получила многочисленные переломы. Ник Валленда известен своим переходом по канату через Гранд-Каньон и Ниагарский водопад. Оба — акробаты в седьмом поколении, выросшие в семье циркачей.