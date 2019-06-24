Переехавшую в США по грин-карте россиянку и ее детей нашли мертвыми

Переехавшую в США по грин-карте россиянку и ее детей нашли мертвыми

Переехавшую в США по грин-карте россиянку Аллу Аушеву, которая служила в Нацгвардии США, и ее двух детей нашли мертвыми в квартире в Нью-Йорке. Об этом со ссылкой на городскую полицию сообщает New York Post.

Полиция получила звонок в минувшую субботу, 22 июня, и сразу выехала на место. Квартира была заполнена дымом, в ней было небольшое возгорание, его потушили прибывшие пожарные. Они обнаружили в квартире тела 37-летней Аушевой, а также детей двух и трех лет. У женщины нашли серьезные травмы головы и лица, у детей — признаки утопления.

Полиция задержала по подозрению в совершении убийства сожителя россиянки, 36-летнего служащего ВВС США Шона Уолкера. Ему уже предъявили обвинение в убийстве, поджоге и незаконном владении оружием.

Аушева живет в США с 2011 года, спустя год она получила американское гражданство. РБК направил запрос в посольство России в США.