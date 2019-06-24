В Крыму на 24 июня объявили штормовое предупреждение

В Крыму с утра и до конца понедельника объявили штормовое предупреждение, об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

«В ближайшие 2-3 часа и до конца суток 24 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с», — предупреждает МЧС.

Ведомство рекомендует отказаться во время шторма от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе, а также не спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, если застал ливень. На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, а также отойти от деревьев и не парковать рядом с ним машины.

Для тех, кто оказался за рулем во время шторма, МЧС советует не пытаться преодолеть подтопленные участки, а двигаться в крайнем правом ряду и без экстренного торможения прекратить поездку. Необходимо также включить аварийные сигналы и переждать ливень. Если вода стремительно прибывает, нужно покинуть машину и укрыться на возвышенном участке местности или в ближайшем здании.