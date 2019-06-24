СМИ сообщили об убийстве в США служившей в Нацгвардии уроженки России

Сотрудницу ВВС Нацгвардии США и ее двоих детей нашли мертвыми в их доме в районе Стейтен-Айленд в Нью-Йорке, сообщает New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным газеты, речь идет об уроженке России Аллы Аушевой.

Сообщается, что тело 37-летней женщины с тяжелыми травмами головы и лица нашли утром 22 июня на кровати, тела ее сыновей двух и трех лет обнаружили неподалеку. По словам источников, детей утопили в ванной.

По данным собеседников газеты, арестован сожитель Аушевой и отец ее детей, 36-летний Шейн Уокер. Ему могут предъявить обвинения в убийстве, непредумышленном убийстве, поджоге и незаконном хранении оружия. Мужчину задержали, когда он шел по шоссе с мобильным телефоном и военным билетом Аушевой в руках.

Аушева приехала в Штаты в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею. Через три месяца она записалась на службу в Нацгвардию Нью-Йорка. В 2012 году женщина получила гражданство США, а в 2014-м ее перевели в ВВС Нацгвардии, отмечает Fox News.