В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек

В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек

В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.

Информация о происшествии в одной из деревень поступила в полицию Кармаскалинского района вечером 23 июня. По данным ведомства, нападавший — местный житель 1972 года рождения, «который ходил по улице с ножом, лопатой и в окровавленной одежде».

Правоохранители потребовали от мужчины бросить оружие, но тот бросился на полицейских. Один из сотрудников полиции сделал предупредительный выстрел в воздух, однако это не остановило мужчину. Тогда второй полицейский дважды выстрелил ему в ногу, сообщает МВД. По данным ведомства, нападавший умер при оказании медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе, убитые — это старшая сестра нападавшего и его двое соседей. Помимо этого, к врачам с ножевыми ранениями обратились еще двое местных жителей.

По данным источника «РИА Новости», нападавший лечился у психиатра.