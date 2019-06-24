Зеленскому предложили отменить запрет на российские соцсети

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована электронная петиция с требованием отменить запрет на использование российских социальных сетей и других сайтов.

«Мы имеем право на доступ к информации, развитие и общение с теми людьми, которых сами вправе выбирать», — говорится в тексте обращения. Как указывают его авторы, запрет ограничивает свободу человека.

Петиция была зарегистрирована 20 июня, на момент написания материала она набрала 510 подписей. Для рассмотрения президентом Украины она должна в течение трех месяцев набрать 25 тыс. голосов.

Санкции в отношении ряда российских компаний, соцсетей и физических лиц были введены на Украине в мае 2017 года. Соответствующий указ подписал Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Поводом для этого стало обвинение Службы безопасности страны в отношении российских IT-компаний в передаче данных украинцев российским спецслужбам.