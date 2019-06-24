Зеленскому предложили отменить запрет на российские соцсети

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,03 +0,14 EUR Бирж. 71,65 +0,63 Brent 65,15 +1,51% USD Нал. 64,01 62,23 EUR Нал. 72,67 70,77 USD ЦБ 63,13 -0,26 EUR ЦБ 71,35 -0,20 EUR/USD 1,1368 +0,0080 BTC/USD Бирж. 11 054,00 +295,11 IMOEX 2 761,23 -0,68% RTSI 1 375,02 -1,16% DJIA 26 719,13 -0,13% Nasdaq 8 031,71 -0,24%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 63,13 (-0,26) Quote, 21 июн, 12:52
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 71,35 (-0,2) Quote, 21 июн, 12:52
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек Общество, 00:56 Зеленскому предложили отменить запрет на российские соцсети Политика, 00:36 США заметили рост спроса на свое оружие в Европе из-за России и Ирана Политика, 00:28 ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата Экономика, 00:00 ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили Политика, 23 июн, 23:59 В Совфеде допустили новые ограничительные меры в отношении Грузии Политика, 23 июн, 23:39 Кандидат от партии Эрдогана проиграл выборы мэра Стамбула Политика, 23 июн, 23:01 У берегов Крыма заметили два военных самолета США Общество, 23 июн, 22:56 В Праге начался масштабный митинг с требованием отставки премьера Чехии Политика, 23 июн, 22:34 Песков заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Зеленским на G20 Политика, 23 июн, 21:56 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 23 июн, 21:51 Крупнейшая сеть кинотеатров Грузии приостановила показ фильмов на русском Общество, 23 июн, 21:44 Ассоциация гостиниц Грузии опровергла массовую отмену брони россиянами Общество, 23 июн, 21:22 СМИ узнали о переговорах «Спартака» по покупке вратаря молодежки «Ромы» Спорт, 23 июн, 21:17
Политика ,  
0 
Зеленскому предложили отменить запрет на российские соцсети

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована электронная петиция с требованием отменить запрет на использование российских социальных сетей и других сайтов.

«Мы имеем право на доступ к информации, развитие и общение с теми людьми, которых сами вправе выбирать», — говорится в тексте обращения. Как указывают его авторы, запрет ограничивает свободу человека.

Петиция была зарегистрирована 20 июня, на момент написания материала она набрала 510 подписей. Для рассмотрения президентом Украины она должна в течение трех месяцев набрать 25 тыс. голосов.

Санкции в отношении ряда российских компаний, соцсетей и физических лиц были введены на Украине в мае 2017 года. Соответствующий указ подписал Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Поводом для этого стало обвинение Службы безопасности страны в отношении российских IT-компаний в передаче данных украинцев российским спецслужбам.

Политика
Порошенко заблокировал «Яндекс», «Одноклассники» и «ВКонтакте»

Меры коснулись в том числе сервисов холдинга Mail.Ru Group (включая страницу Mail.ru и социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники») и «Яндекса» (включая агрегатор новостей, сервис переводов и «Яндекс.Такси»).

Теги: Владимир Зеленский, Украина, социальные сети
Материалы по теме
Порошенко отказался разблокировать «ВКонтакте» на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter