В Греции два человека погибли при наезде машины на группу велосипедистов

В Греции два человека погибли при наезде машины на группу велосипедистов

В греческом городе Козани при наезде автомобиля на группу велосипедистов погибли два человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщает местный портал kozan.gr.

По данным издания, ДТП произошло в субботу около 13:00 на шоссе Птолемаида-Ардасса. Автомобилем управляла женщина.

В результате наезда скончались два человека: один — уроженец Сербии 1994 года, второй — житель греческого города Эдесса. Пострадавших доставили в больницу в Птолемаиде.