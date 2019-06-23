В Индиане десять человек ранены при стрельбе в баре

В Индиане десять человек ранены при стрельбе в баре

В городе Саут-Бенд американского штата Индиана произошла стрельба в баре, в результате чего погиб один человек, еще до десяти человек пострадали. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

По данным полиции, инцидент произошел утром 23 июня в заведении Kelly's Pub.

«Один человек погиб», — отметили правоохранители, добавив, что, по последним данным, число пострадавших может достигать десяти человек.

Как передает местный телеканал WSBT22, пострадавших госпитализировали в городские больницы.

О задержании подозреваемых и причинах стрельбы пока не сообщается.