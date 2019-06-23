Продовольственную организацию ООН впервые возглавил представитель Китая

Новым, девятым генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) впервые назначен представитель Китая Цюй Дунъюй. Об этом говорится на сайте организации.

Согласно сообщению, выборы прошли в ходе 41-й конференции ФАО. За кандидатуру Дунъюя проголосовали 108 человек из 191 участника голосования.

Отмечается, что данный пост китайский представитель будет занимать с начала августа 2019 года по конец июля 2023-го. Ранее организацию возглавляли представители Бразилии, Сенегала, Ливана, Голландии, Индии, США и Великобритании.

Цюй Дунъюй в настоящий момент является заместителем министра сельского хозяйства Китая.