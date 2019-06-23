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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
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В Кабуле застрелили главу Федерации бокса Афганистана

Неизвестные в центре Кабула застрелили генерального секретаря Федерации бокса Афганистана Хамидуллу Хамиди. Преступление было совершено в воскресенье утром, сообщает Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря федерации Муджиба Каризаду.

Вооруженные люди напали на Хамиди в тот момент, когда он направлялся к своему офису.

Тело Хамиди доставили в отдел судебной медицины Министерства здравоохранения. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

Теги: Афганистан, Кабул
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