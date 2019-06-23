В Кабуле застрелили главу Федерации бокса Афганистана

Неизвестные в центре Кабула застрелили генерального секретаря Федерации бокса Афганистана Хамидуллу Хамиди. Преступление было совершено в воскресенье утром, сообщает Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря федерации Муджиба Каризаду.

Вооруженные люди напали на Хамиди в тот момент, когда он направлялся к своему офису.

Тело Хамиди доставили в отдел судебной медицины Министерства здравоохранения. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.