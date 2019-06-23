Путин поздравил россиян с Сабантуем

Президент России Владимир Путин поздравил всех празднующих с Сабантуем — Праздником плуга. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Как отметил Путин, этот Сабантуй символизирует уважение к труду землепашцев, является неотъемлемой частью культурного кода и духовного наследия. Глава государства добавил, что его широко отмечают в разных регионах России.

«И конечно, здесь, в Татарстане, в центре торжеств, сегодня также царит особая атмосфера радости, открытости, гостеприимства, искреннего, доброжелательного человеческого общения», — отметил Путин.

Сабантуй — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир.