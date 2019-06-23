Роспотребнадзор опубликовал «простые правила» по выбору алкоголя

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору безопасного и качественного алкоголя, они опубликованы на сайте ведомства.

Алкогольную продукцию предлагается покупать в стационарных точках торговли с лицензией — причем документ должен находиться в доступном для покупателя месте. Кроме того, алкоголь должен быть зарегистрирован в ЕГАИС, в связи с чем его продажа возможна только через кассу.

Роспотребнадзор также напомнил, что продажа алкоголя через интернет запрещена и что на бутылке или упаковке должны быть размещены федеральная марка (для отечественной продукции) и акцизная марка (для импортной). Исключение — пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха.

«Все хорошо в меру, и чрезмерное употребление алкоголя не только не принесет пользы вашему здоровью, но и нанесет ему непоправимый вред», — напомнили в ведомстве.