В состав военного комитета НАТО впервые вошла женщина

В состав военного комитета НАТО вошла контр-адмирал вооруженных сил Норвегии Луиз Дедичен. Об этом в своем Twitter сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

«Поздравляем контр-адмирала Луиз Дедичен — первую женщину в военном комитете НАТО», — написала она.

«Я с нетерпением жду возможности приступить к выполнению этой задачи и работать вместе с министерством обороны, вооруженными силами и альянсом НАТО», — заявила Дедичен норвежской газете Dagbladet.

Луиз Дедичен родилась в 1964 году. Ей присвоили звание контр-адмирала в 2008 году. Она стала первой женщиной, которая получила адмиральское звание в Норвегии.

Военный комитет НАТО был создан в 1949 году, в него входят начальники штаба обороны стран — членов альянса. Это высший военный орган НАТО, который консультирует Североатлантический совет по вопросам военной политики и стратегии.