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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Политика ,  
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В состав военного комитета НАТО впервые вошла женщина

В состав военного комитета НАТО вошла контр-адмирал вооруженных сил Норвегии Луиз Дедичен. Об этом в своем Twitter сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

«Поздравляем контр-адмирала Луиз Дедичен — первую женщину в военном комитете НАТО», — написала она.

«Я с нетерпением жду возможности приступить к выполнению этой задачи и работать вместе с министерством обороны, вооруженными силами и альянсом НАТО», — заявила Дедичен норвежской газете Dagbladet.

Луиз Дедичен родилась в 1964 году. Ей присвоили звание контр-адмирала в 2008 году. Она стала первой женщиной, которая получила адмиральское звание в Норвегии.

Военный комитет НАТО был создан в 1949 году, в него входят начальники штаба обороны стран — членов альянса. Это высший военный орган НАТО, который консультирует Североатлантический совет по вопросам военной политики и стратегии.

Теги: контр-адмирал, Норвегия
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