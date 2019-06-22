Глава СК проконтролирует дело об избиении журналиста и студента в полиции

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил взять на контроль дело о превышении полномочий полицейскими в отношении журналиста Андрея Евгеньева и студента Никиты Михеенко. Об этом сообщается на сайте СКР.

Уточняется, что речь о сотрудниках отдела МВД России по столичному району Щукино. Согласно п. «а» ч. 3 ст. 286 УК, им грозит срок от трех до десяти лет лишения свободы.

В 2017 году Евгеньев и Михеенко были осуждены по «антинаркотической» 228-й статье УК РФ и сейчас отбывают наказание.

Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев обратился к Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль их дела. По данным СЖР, Евгеньев и Михеенко были жестоко избиты при допросе в ОВД «Щукино». В союзе также предположили, что наркотики им могли подбросить сами полицейские, так как экспертизы не выявили следов веществ на одежде и коже фигурантов.

По словам Соловьева, их дела как «две капли воды похожи на дело Ивана Голунова», уточнив, что с журналиста «Медузы» обвинения сняты за недоказанностью, тогда как Михеенко и Евгеньев отбывают наказание.