В Татарстане после массовой драки призывников проверят военкомат

В Татарстане после массовой драки призывников проверят военкомат

Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку в военкомате из-за массовой драки призывников. Об этом РБК сообщил официальный представитель прокуратуры Татарстана Руслан Галиев.

«Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц военкомата на предмет исполнения законодательства при организации призыва», — уточнил он.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как около десятка мужчин бьют друг друга руками и ногами. В потасовке приняли участие жители Тукаевского района и поселка ГЭС.

Видео: tatar.inform krim / YouTube

Как пояснили в пресс-службе МВД РТ, инцидент произошел 20 июня рано утром между двумя группами молодых людей.