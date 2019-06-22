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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Общество ,  
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В Татарстане после массовой драки призывников проверят военкомат

Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку в военкомате из-за массовой драки призывников. Об этом РБК сообщил официальный представитель прокуратуры Татарстана Руслан Галиев.

«Надзорное ведомство даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц военкомата на предмет исполнения законодательства при организации призыва», — уточнил он.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой видно, как около десятка мужчин бьют друг друга руками и ногами. В потасовке приняли участие жители Тукаевского района и поселка ГЭС.

Видео: tatar.inform krim / YouTube

Как пояснили в пресс-службе МВД РТ, инцидент произошел 20 июня рано утром между двумя группами молодых людей.

Городская полиция опровергла слухи о том, что в результате конфликта были погибшие, добавив, что только двое участников конфликта обратились за помощью к медикам.

Теги: Татарстан, массовая драка, военкомат, новости РБК
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