Путин заявил о готовности работать с любым новым британским премьером

Россия будет работать с любым новоизбранным премьер-министром Великобритании, готовым к сотрудничеству. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Мы будем с уважением к этому [результатам выборов премьера Великобритании] относиться, мы будем работать со всеми, кто захочет работать с нами», — сказал он.

Путин также отметил, что английский бизнес намерен расширить присутствие на российском рынке. Глава государства надеется, что британские власти не будут этому препятствовать.

Кроме того, Путин оценил саму систему выборов главы британского кабмина. По его словам, премьеры приходят к власти при помощи «партийной тусовки». «С помощью всеобщих выборов, что ли? Нет. С помощью партийной тусовки. Вот это, конечно, для меня странно. Но такова английская система», — сказал он.

О выборах нового премьера Великобритании стало известно после того, как 7 июня в отставку с поста главы партии подала Тереза Мэй. До оглашения итогов голосования она остается премьер-министром и врио руководителя Консервативной партии.