Три человека погибли при пожаре в жилом доме в центре Парижа

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в центре Парижа

Пожар произошел в одном из домов в 11-м округе Парижа. В результате погибли три человека, еще 27 человек пострадали, сообщает радиостанция France Info.

По ее данным, инцидент произошел в субботу около пяти часов утра на первом этаже шестиэтажного здания, построенного в 1970–1980-х годах. На место пожара прибыл префект парижской полиции. Представитель пожарно-спасательной службы Флориан Луантьер пояснил, что огонь удалось взять под контроль спустя несколько часов, однако полностью пожар пока не потушен.

Состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое. Многие среди пострадавших отравились угарным газом, один из пострадавших — сотрудник пожарной службы.

В настоящее время устанавливаются причины пожара. Предварительно известно, что возгорание произошло на лестничной клетке, после чего огонь быстро распространился по зданию.