Умер бывший президент Кипра Димитрис Христофиас

Димитрис Христофиас (Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP)

Бывший президент Кипра Димитрис Христофиас умер 21 июня. Об этом пресс-служба правительства сообщает в Twitter.

Как отмечает Cyprus News Agency со ссылкой на врача, Христофиас умер на 73-м году жизни в 17:36 по местному времени (совпадает с мск) в больнице в Никосии. По данным агентства, у него развились вызванные пневмонией осложнения, которые обострились в последние несколько дней. Как отмечает Reuters, в больнице он провел около месяца.

Христофиас был президентом республики с 2008 по 2013 год. До этого он возглавлял одну из крупнейших в стране партий социалистов AKEL.

Сейчас президент Кипра — лидер правоцентристской партии «Демократическое объединение» Никос Анастасиадис. Его кандидатуру поддержали в 2013 году больше половины избирателей (57,48%). В 2018 году Анастасиадиса переизбрали.