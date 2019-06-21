В Хабаровске возбудили дело за присвоение 560 млн руб. гособоронзаказа

В Хабаровске возбудили уголовное дело против гендиректора строительной компании за присвоение более 550 млн руб., выделенных на строительство воинской части. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

По данным военной прокуратуры гарнизона Комсомольска-на-Амуре, компания «Тоннельный отряд № 12 — Бамтоннельстрой» получила 558,5 млн руб. в качестве аванса по договору субподряда. Обязательства компания не выполнила, деньги были потрачены «на цели, не связанные с исполнением госконтракта».

Дело заведено по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.