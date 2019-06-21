Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,26 +0,37 EUR Бирж. 71,63 +0,60 Brent 65,15 +1,51% USD Нал. 63,96 62,85 EUR Нал. 72,14 71,15 USD ЦБ 63,13 -0,26 EUR ЦБ 71,35 -0,20 EUR/USD 1,1324 +0,0035 BTC/USD Бирж. 9 880,00 +322,80 IMOEX 2 756,68 -0,85% RTSI 1 371,29 -1,43% DJIA 26 789,68 +0,14% Nasdaq 8 028,84 -0,28%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Microsoft $147,5 (+7,63%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,47%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Microsoft $147,5 (+7,63%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,47%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 63,13 (-0,26) Quote, 12:52
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 71,35 (-0,2) Quote, 12:52
Медведев ответил на фразу главы Грузии «Россия — наш враг и оккупант» Политика, 19:30 «Спартак» и ЦСКА уменьшили размер площадки перед стартом сезона в КХЛ Спорт, 19:29 Полторак отказался прекращать обстрелы Донбасса Политика, 19:26 Экс-главу департамента Минпромторга задержали по делу о лесе на ₽10 млрд Общество, 19:23 Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату Общество, 19:20 Формула эффективного расслабления: как избавиться от стресса РБК Стиль и Altay Resort, 19:15 Александр Чернощекин — о революции в онлайн-кредитовании малого бизнеса Партнерский материал, 19:09 Орешкин заявил об отсутствии признаков рецессии Экономика, 18:56 Минфин предложил создать подобие советских магазинов «Березка» Экономика, 18:54 «Витесс» объявил о продолжении сотрудничества с братьями Березуцкими Спорт, 18:47 Россия и Хорватия договорились об упрощении визового режима Общество, 18:44 Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить РБК и Philips, 18:33 В Ингушетии СК завел дело после взрыва около дома следователя Общество, 18:30 Роскомнадзор ответил «да пошли вы н...й» пользователю в Twitter Технологии и медиа, 18:25
Общество ,  
0 
Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату

Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Клементьеву обвинили в неоднократных нарушениях ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах — три эпизода), а также ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями — два эпизода). Осужденную взяли под стражу в здании суда.

По данным следствия, с 2011 по 2017 год Клементьева была гендиректором страховой компании «Чувашия-Мед». Она выплачивала зарплату людям, которые по факту работали в частной медицинской организации, учрежденной ее мужем, а также оплачивала услуги, оказанные этой организации другими фирмами.

Помимо прочего, Клементьева отдала в пользование компании мужа предметы мебели и интерьера, предоставила в аренду помещение и медицинское оборудование по заниженной стоимости. Отмечается, что деньги на свою командировку, не связанную с работой «Чувашия-Мед», она взяла из бюджета страховой компании.

Следователи оценивают общий ущерб от действий Клементьевой больше чем в 20 млн руб. При расследовании дела провели 19 обысков, 15 судебных экспертиз, включая почерковедческую и компьютерно-техническую, а также допросили более 130 свидетелей и представителей потерпевшего.

Общество
Главе Чебоксар изменили меру пресечения на более жесткую

Для возможности возмещения ущерба суд наложил арест на средства Клементьевой, принадлежащие ей три квартиры в Чебоксарах и Нижнем Новгороде, три земельных участка в Чебоксарах и Новочебоксарске.

Клементьеву выбрали мэром Чебоксар в ноябре 2016 года. Первые уголовные дела против нее завели в мае 2017 года. Клементьеву тогда поместили под домашний арест. В июне 2017 года она ушла в отставку по собственному желанию.

Теги: Чебоксары, Чувашия, Приговор
Материалы по теме
Число возбужденных против экс-мэра Чебоксар дел достигло десяти
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter