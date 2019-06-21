Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату

Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Клементьеву обвинили в неоднократных нарушениях ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения, в крупном и особо крупном размерах — три эпизода), а также ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями — два эпизода). Осужденную взяли под стражу в здании суда.

По данным следствия, с 2011 по 2017 год Клементьева была гендиректором страховой компании «Чувашия-Мед». Она выплачивала зарплату людям, которые по факту работали в частной медицинской организации, учрежденной ее мужем, а также оплачивала услуги, оказанные этой организации другими фирмами.

Помимо прочего, Клементьева отдала в пользование компании мужа предметы мебели и интерьера, предоставила в аренду помещение и медицинское оборудование по заниженной стоимости. Отмечается, что деньги на свою командировку, не связанную с работой «Чувашия-Мед», она взяла из бюджета страховой компании.

Следователи оценивают общий ущерб от действий Клементьевой больше чем в 20 млн руб. При расследовании дела провели 19 обысков, 15 судебных экспертиз, включая почерковедческую и компьютерно-техническую, а также допросили более 130 свидетелей и представителей потерпевшего.