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Золото $1 450 (+3,22%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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В Ингушетии СК завел дело после взрыва около дома следователя

Следственный комитет завел уголовное дело после покушения на следователя по особо важным делам по Сунженскому району ингушского управления СК. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по статье 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование).

По данным следствия, 21 июня примерно в 07:05, когда сотрудник СК выходил со двора своего дома в городе Малгобеке, сработало неизвестное взрывное устройство, которое прикрепили к калитке. Следователя госпитализировали с травмами.

При осмотре места происшествия нашли и изъяли фрагменты взрывного устройства, а также металлической проволоки.

Уголовное дело передано в управление СК по Северо-Кавказскому округу. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, а также причастных к этому. По одной из версий, взрыв связан с деятельностью сотрудника СК.

Теги: Ингушетия, взрыв, Следственный комитет, покушение
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