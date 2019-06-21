«Аэрофлот» отменил 13 рейсов на субботу из-за непогоды

«Аэрофлот» отменяет 26 запланированных на субботу, 22 июня, внутренних и международных рейсов, которые выполняются из московского аэропорта Шереметьево или прилетают туда, в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом авиаперевозчик сообщает на своем сайте.

Так, из-за непогоды отменяются 13 рейсов, среди которых рейсы в Саратов, Уфу, Ригу, Нижний Новгород, Хельсинки, Прагу, Минск, Ставрополь, Челябинск, Казань, Вильнюс, Пермь и Волгоград. Также отменяются 13 обратных рейсов из всех перечисленных городов в Москву.

Помимо этого перевозчик перенес время вылета на более позднее для еще шести рейсов, которые прибывают в Шереметьево. Это рейсы из Тбилиси, Ростова, Вены, Штутгарта, Екатеринбурга и Волгограда.

Согласно данным Гидрометцентра, 22 июня в Москве объявлен желтый уровень опасности. Синоптики прогнозируют дождь с 18:00 до 03:00 мск следующего дня.