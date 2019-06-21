ООН приняла новую Конвенцию против домогательств на рабочем месте

Международная организация труда (МОТ) при ООН в пятницу приняла новую Конвенцию и соответствующую Рекомендацию о борьбе с насилием и домогательствами на рабочих местах. Об этом говорится на сайте организации. Новая редакция документов была инициирована участниками движения #MeToo, которые осуждают сексуальные домогательства и выступают в поддержку их жертв.

За новую Конвенцию проголосовали 439 стран, семь выступили против, еще 30 воздержались. Новая Рекомендация была принята 397 голосами, 12 стран выступили против, 44 воздержавшихся.

В Конвенции признается, что насилие и домогательства в сфере труда «могут представлять собой нарушение прав человека или злоупотребление <…> являются угрозой равным возможностям, неприемлемы и несовместимы с достойным трудом». Впервые дается определение насилию и домогательствам в сфере труда — это поведение, действие или угроза, «которые направлены на или могут привести к физическому, психологическому, сексуальному или экономическому ущербу».

Reuters отмечает, что незадолго до голосования Соединенные Штаты объявили, что проголосуют в поддержку новых документов, Россия утверждала, что воздержится. Конвенция станет обязательной для тех государств, чьи правительства ее ратифицируют.