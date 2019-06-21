СКР возбудил уголовное дело против главы Ахтубинска

Следственный комитет возбудил уголовное дело против главы Ахтубинска (Астраханская область) Аманги Нурузбаева по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, к главе Ахтубинска от местной жительницы поступила просьба о предоставлении более 290 кв. м для расширения магазина. Решение данного вопроса при этом было в интересах супруги Нурузбаева.

Несмотря на то что земля предоставляется предпринимателям через аукцион, Нурузбаев дал поручение подготовить документы для передачи участка без проведения торгов.

В результате земельный участок был продан за 235 тыс. руб. при реальной рыночной стоимости в 1,7 млн руб. Ущерб муниципальному образованию оценивается почти в 1,5 млн руб.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование находится на особом контроле руководителя СУ СК России по Астраханской области Ибрагима Могушкова.