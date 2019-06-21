Замглаву МИД Британии отстранили за грубость к активистке Greenpeace

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,20 +0,31 EUR Бирж. 71,59 +0,56 Brent 65,19 +1,57% USD Нал. 63,78 62,93 EUR Нал. 72,11 71,18 USD ЦБ 63,13 -0,26 EUR ЦБ 71,35 -0,20 EUR/USD 1,1325 +0,0037 BTC/USD Бирж. 9 760,54 +203,34 IMOEX 2 759,44 -0,75% RTSI 1 375,29 -1,14% DJIA 26 728,71 -0,09% Nasdaq 8 013,25 -0,47%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Microsoft $147,5 (+7,4%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+18,88%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,16%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Microsoft $147,5 (+7,4%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+18,88%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,16%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 63,13 (-0,26) Quote, 12:52
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 71,35 (-0,2) Quote, 12:52
Появилось видео задержания радикальных исламистов в Карачаево-Черкесии Общество, 17:03 ООН приняла новую Конвенцию против домогательств на рабочем месте Общество, 17:01 В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор Бизнес, 17:00 Правильно ли вы питаетесь. Тест РБК и Philips, 16:59 Крымские пограничники сообщили о росте числа туристов с Украины Общество, 16:54 СКР возбудил уголовное дело против главы Ахтубинска Общество, 16:53 Замглаву МИД Британии отстранили за грубость к активистке Greenpeace Политика, 16:44 «Газпром» сократит инвестпрограмму на 2019 год на 47 млрд руб. Бизнес, 16:44 Совбез увидел опасность для россиян в Грузии Политика, 16:39 Какой проект спас марку Peugeot от полного уничтожения во время войны РБК и Peugeot, 16:31 Ford продаст на торгах заводы во Всеволожске и Набережных Челнах Бизнес, 16:28 Трамп объяснил отмену удара по Ирану нежеланием убивать 150 человек Политика, 16:27 Страховка на все случаи жизни. Дайджест иностранных СМИ Pro, 16:25 ЦОДД обратился к московским водителям с предупреждением из-за жары Бизнес, 16:21
Политика ,  
0 
Замглаву МИД Британии отстранили за грубость к активистке Greenpeace

Заместителя министра иностранных дел Великобритании Марка Филда отстранили от работы, после того как появилось видео, на котором он схватил за шею активистку Greenpeace. Об этом сообщает The Guardian.

Как утверждает издание, Филда отстранили днем в пятницу. Такое решение приняла еще действующая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По ее словам, опубликованное видео «вызывает беспокойство». Отмечается, что Филд не будет работать, пока проводится служебная проверка.

Расследованием случившегося занимается кабинет министров и Консервативная партия Великобритании. По данным The Guardian, Филд сам обратился к ним после случившегося, попросил проверить, не нарушил ли он служебный кодекс и обещал сотрудничать.

Полиция также подключилась к расследованию. Сообщается, что в резиденции лорд-мэра Лондона Maison House пересматривают меры безопасности после случившегося.

Филд объяснил, что действовал инстинктивно. По его словам, замглава министра «почувствовал угрозу», когда активистка прошла мимо него. Филду показалось, что она может быть вооружена. Он сказал, что перехватил ее, чтобы вывести из комнаты. По его словам, ему пришлось «действовать решительно, чтобы не допустить угрозы безопасности присутствующих». Филд извинился перед женщиной.

Инцидент произошел в Maison House вечером 20 июня. Там проходило традиционное выступление глав британского Минфина и Банка Англии, а также банкет для высокопоставленных гостей. Активисты Greenpeace появились в резиденции в вечерних платьях и смокингах и попытались привлечь внимание к проблеме изменения климата. Они вошли туда без приглашений и отказывались уходить. Полиция смогла договориться с активистами, они покинули резиденцию. Никого из них не задержали.

Теги: МИД Великобритании, активисты, Greenpeace
Материалы по теме
Активисты Greenpeace перекрыли входы в здание штаб-квартиры BP в Лондоне
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter