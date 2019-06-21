Замглаву МИД Британии отстранили за грубость к активистке Greenpeace

Заместителя министра иностранных дел Великобритании Марка Филда отстранили от работы, после того как появилось видео, на котором он схватил за шею активистку Greenpeace. Об этом сообщает The Guardian.

Как утверждает издание, Филда отстранили днем в пятницу. Такое решение приняла еще действующая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. По ее словам, опубликованное видео «вызывает беспокойство». Отмечается, что Филд не будет работать, пока проводится служебная проверка.

Расследованием случившегося занимается кабинет министров и Консервативная партия Великобритании. По данным The Guardian, Филд сам обратился к ним после случившегося, попросил проверить, не нарушил ли он служебный кодекс и обещал сотрудничать.

Полиция также подключилась к расследованию. Сообщается, что в резиденции лорд-мэра Лондона Maison House пересматривают меры безопасности после случившегося.