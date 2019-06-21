В ДТП с микроавтобусом под Тверью пострадали восемь человек

В ДТП с микроавтобусом под Тверью пострадали восемь человек

Восемь человек, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения микроавтобуса с фонарным столбом в Тверской области. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД, передает ТАСС.

По данным управления МЧС России по Тверской области, инцидент произошел в пятницу, 21 июня, на 164-м км трассы М-10 «Россия» в районе деревни Андрейково.

Микроавтобус Chevrolet Express, ехавший из Москвы, врезался в световую мачту уличного освещения. От удара фонарь упал на припаркованный рядом автомобиль. Водитель автобуса и семь пассажиров госпитализированы.

Как пишет Tverigrad.ru, 10-месячный ребенок ехал в машине на руках у матери, а не в удерживающем кресле. Предварительно, у него тупая травма живота. Также среди пострадавших, по данным издания, 16-летний подросток с переломом голени.

По предварительной информации, водитель Chevrolet уснул за рулем из-за переутомления. По факту происшествия проводится проверка.