УВЗ пообещал показать на «Армии-2019» созданный на 3D-принтере танк

Уралвагонзавод (УВЗ) покажет на форуме «Армия-2019» секретные образцы военной техники, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. На стенде компании будет, в частности, представлен танк Т-90МС, изготовленный с помощью 3D-принтера.

На стенде УВЗ расскажут с наглядной демонстрацией про технику Уралвагонзавода, «Уралтрансмаша», Завода №9, Рубцовского филиала УВЗ, МК «Витязь», «Буревестника» и «Омсктрансмаша». Там можно будет увидеть уникальный танк Т-90МС, созданный на 3D-принтере по оригинальным чертежам от разработчика — АО «УКБТМ», — заявили в пресс-службе компании.

Отдельные секретные образцы вооружений УВЗ продемонстрирует в действии, однако их просмотр будет доступен лишь военным специалистам на закрытых показах. Доступны для просмотра всех посетителей будут танки Т-72Б3, БМП-1АМ, двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ и другая техника. Кроме того, на форуме покажут в действии танк Т-90МС и боевую машину поддержки танков БМПТ-72 («Терминатор-2»). Кроме того, свою продукцию представит и подразделение УВЗ, ЦНИИ «Буревестник», — облегченную артиллерийскую установку АУ-220М.

Форум «Армия-2019» традиционно пройдет в парке «Патриот» под Москвой. Даты проведения форума — с 25 по 30 июня.