Вертолет с японскими военными потерпел крушение при посадке в Токио

Вертолет с японскими военными потерпел крушение при посадке в Токио

Японский многоцелевой вертолет UH-1 потерпел крушение при посадке на военном аэродроме Татикава на западе префектуры Токио. На борту находились два человека, никто не пострадал, сообщает японская газета «Асахи симбун».

По данным министерства обороны Японии, вертолет проходил подготовку и должен был приземлиться после прохождения определенного маршрута.

Как уточняет телеканал NHK, инцидент произошел во время учений. При ударе о землю у вертолета развалилась хвостовая часть. В настоящее время специалисты изучают обстоятельства и причины инцидента.