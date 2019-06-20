Зеленский отменил более 150 указов своих предшественников

Зеленский отменил более 150 указов своих предшественников

Президент Украины Владимир Зеленский отменил 159 указов, принятых его предшественниками Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко и экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Также отменяются отдельные положения и пункты еще 31 указа.

Соответствующие документы размещены на сайте главы государства. Агентство отмечает, что речь идет как об указах, касающихся вопросов экономики, так и вопросов административного управления.

«Наша команда в АП также не теряет времени, мы провели полную инвентаризацию указов президента», — заявил Зеленский.